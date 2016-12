Colțul constănțeanului supărat

Ce altă soluție pot avea absolvenții care nu au promovat bacalaureatul, dacă nu șomajul? Supărați că, an de an, sute de tineri care au terminat liceul îngroașă numărul șomerilor, mai mulți cititori ai ziarului nostru consideră că a sosit momentul ca problema școlilor profesionale care să scoată tineri capabili să practice o meserie, nu absolvenți cu patalama la mână, este foarte, foarte necesară: „Ca să nu mai spunem că indemnizația de șomaj e așa de mică, nu te ajută mai cu nimic... Am căutat un atelier de marochinărie și cizmărie până n-am mai putut, n-am găsit… Dacă îți cade un flec la pantof ori ți se deteriorează un pic poșeta, trebuie să le arunci…”.Părinții trag un semnal!Cei care suportă de mai mulți ani coșmarul nereușitei copiilor la examenul de bacalauareat sunt de părere că ar fi necesar, mai mult ca oricând, ca toți părinții din țara asta, chiar și ai celor care au reușit să treacă peste acest hop, să ia o atitudine fermă. Adică, să depună petiții la toate instituțiile competente ast-fel încât, împreună, să întocmească… o organigramă cu meseriile cele mai solicitate în prezent pe piața muncii. Din care, evident, I. Spiridon, ca mamă a doi băieți… fără bacul luat, crede că n-ar trebui să lipsească cele capabile să asigure micile servicii de altădată, poate inutile celor cu stare, dar atât de nece-sare persoanelor cu posibilități financiare mai modeste: „Ar fi o bucurie pentru mine dacă ziarul Cuget Liber va face o rubrică cu sugestii de meserii cu adevărat necesare în zilele pe care le trăim. Cred că, în calitate de cititoare pasionată a acestui ziar, nu cer prea mult!”.