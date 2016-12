Colțul constănțeanului supărat

Faptul că există WC-uri ecologice într-un oraș de talia Con-stanței este un lucru extrem de bun. Cititoarea noastră, Nela Spiridon, ca plătitoare de taxe și impozite, și-ar fi dorit ca acestea să nu ajungă un coșmar, atât pentru trecători, cât și pentru cei care au ghinionul să locuiască sau să muncească în preajma lor: „Am citit ce ați scris în Cuget Liber, am văzut cu ochii mei că aceste toalete sunt folosite de bărbați și copii pe post de zid, se înțelege despre ce vorbesc. Sunt perfect conștientă că la capitolul educație, mulți dintre români mai au extrem de multe de învățat. Dar nu mi se pare normal, sub nicio formă, ca nesim-țiții să ne domine viața. Adică, din cauza lor, să suportăm noi acum, în plină vară, mirosurile astea groaznice. Plus că sunt o sursă de infecție, un mare pericol de îmbolnăvire!”.Să se amenajeze WC-uriAșa stând lucrurile, cititoarea noastră consideră că singura soluție este desființarea acestui sistem, chiar dacă este util. Cu atât mai mult apreciază propu-nerea pertinentă atâta vreme cât, la această oră, multe WC-uri ecologice sunt cu lacătul pe ele: „Pe vremuri, erau o grămadă de WC-uri publice amenajate. Din ce con-siderente au fost desființate, asta e altă discuție! Cert este că e nevoie de ele, iar edilii trebuie să găsească soluții la o problemă atât de omenească, până la urmă, de aceea îi plătim, să ne administreze problemele!”.