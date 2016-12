Colțul constănțeanului supărat

„Sunt supărat din cauză că tot felul de indivizi, unii cu pancarte la vedere, bat nestingheriți pe la ușile oamenilor sub pretextul că sunt de la tot felul de organizații. La fel de supărat sunt și pe creduli, din păcate, foarte mulți la număr, mai ales persoane neinstruite, mai gene-roase din fire ori vârstnice. De exemplu, m-a sunat maică-mea, să-mi spună că un tip de la o organizație lua adeziuni ca să se înscrie la Federația Asociațiilor de Proprietari, ca să se reducă cheltuielile cu întreținerea. Iar pentru asta cerea 2 lei, chipurile pe formular. E pe bune așa ceva, ce știți dumneavoastră, presa?” – se întreabă un cititor, care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul, de teamă ca nu cumva mama sa, care locuiește singură, să aibă de suferit.v v vSemnale de acest gen am mai primit la redacție, însă pe tema reclamată de cititorul nostru, nu, cel puțin deocamdată. Pentru informarea dumneavoastră, potrivit Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, orice altă organizație care spune că reprezintă asociații de proprietari, indiferent la ce nivel (local, central), dacă asociațiile respective nu au o decizie internă cu privire la aderare, atunci acțiunea respectivului (președinte, administrator) reprezintă un abuz, iar organizația în cauză, presupunând că există oficial, funcționează ilegal. Mai mult, poate crea mari prejudicii proprietarilor din cadrul asociațiilor de proprietari respective dacă aceștia înghit momeala. În plus, pentru a adera la o organizație, indiferent de denumirea ei, solicitați statutul acesteia, în care trebuie să scrie negru pe alb că reprezintă interesele asociațiilor de proprietari. Apoi, verificați înscrisurile, pentru a nu vă trezi că plătiți cotizații unor organizații fictive.Important! Ori de câte ori faceți cunoștință cu indivizi pe care-i considerați dubioși, sesizați de urgență poliția!