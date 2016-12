Colțul constănțeanului supărat

Deși nu are pretenția că știe, în detaliu, ce și câte drepturi are ca și consumator, cititoarea noastră, Viorica Lungu, este convinsă că un produs care se strică în perioada de garanție poate fi reparat sau înlocuit, în funcție de situație. Ceea ce nu știe este dacă în condițiile în care magazinul de unde a cumpărat televizorul nu mai există la vechea adresă, în calitate de consumator, mai are vreo șansă ca aparatul să fie reparat sau înlocuit: „M-am gândit să fac reclamație la OPC, am eu actele, dar magazinul nu mai există. Poate că dacă știam unde s-a mutat, cădeam la pace. Dar așa nu știu ce să fac. Nu vreau să fac rău la nimeni, dar nici televizor pe post de bibelou pe bani mulți nu-mi convine să țin în casă!”.Ce-i de făcutFără doar și poate că situația reclamată de cititoarea noastră nu este singulară. În plus, comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Dionisie Culețu, le recomandă păgubiților să nu se împace cu situația și să facă uz de toate portițele prevăzute de reglementările în materie de protecția consumatorului. Așadar, doamnă Lungu, cu documentele de care dispuneți, completați o fișă de reclamație, pe care s-o depu-neți apoi la sediul OPC Constanța, din strada Poporului, nr. 121 bis (telefon: 0241.554.557). Apoi, dacă din datele prezentate de dum-neavoastră nu se identifică vânzătorul, cu ajutorul Registrului Comerțului se poate afla dacă magazinul dispărut are sau nu sucursală în Constanța. Dacă nu, atunci OPC va transmite dosarul la București.