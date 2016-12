Colțul constănțeanului supărat

„Niciodată nu mi-aș fi dorit să mă supăr pe părinții mei, mi-au dat viață și îi iubesc enorm. Nici măcar nu-i acuz că l-au votat pe actualul primar, niciodată nu m-am băgat peste ei, i-am lăsat să hotărască. Să fiu sinceră, niciun partid nu m-a ajutat pe mine s-o duc mai bine ori să-l convingă pe patron să mă plătească peste salariul minim pe economie. Cred că, în politică, toți sunt la fel… Adică, pentru ei! De data asta sunt supărată pe părinții mei, care suferă că nu au primit, de Paști, pachetul cu pricina. Nu pot să le explic lor cum e cu bugetul, cu alea-alea, ei cred că au fost dați la o parte pentru că nu mai sunt alegeri. Cine are părinți vârstnici, știe ce înseamnă să-i vezi cum se frământă pentru lucruri ale căror dedesubturi nu le cunosc. Vreau să scrieți toate astea, pentru că și eu cred că primăria putea să găsească o soluție să dea pachete la bătrâni înainte de Paști, dacă și-ar fi dorit să le facă o bucurie. În familia mea contează, e destulă sărăcie, cu toate că părinții au muncit cinstit o viață, iar eu am terminat o facultate!” – ni s-a destăinuit o tânără, care le recomandă celor care nu văd cu ochi buni acest ajutor pentru nevoiași să facă un efort de a înțelege că dacă nu ai de niciunele, pachetul primăriei este „o mană cerească”. Supărarea pe aceeași temă și-au manifestat-o și alți pensionari, care sunt sceptici că își vor putea recupera pachetul de Paști, care, în viziunea lor, ar fi fost unul mai „special”Motivul întârzierii. Pentru cei care nu știu, primarul Constanței a anunțat că pachetele cu pui, orez, zahăr, făină, ulei vor ajunge la pensionarii beneficiari în aproximativ trei săptămâni. Cauza o reprezintă aprobarea cu întâr-ziere a bugetului țării și, implicit, a celui local. Bugetul alocat acestor pachete pentru 2013 s-a anunțat a fi de aproximativ 3 milioane de euro.