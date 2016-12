Colțul constănțeanului supărat

„Eu știu că șeful unei asociații de locatari este președintele. La noi, omul ăsta abia de-l vezi la ochi. În locul lui, suntem asasinați de o doamnă din comitetul executive, este pensionară, își face de lucru, toată ziua o face pe polițista cu noi. Ce rol mai are și comitetul ăsta, că nimeni nu ne explică? Măcar să știu și s-o fac și eu pe polițista, să urmăresc cum își face treaba!” – sunt dilemele cititoarei noastre A. Onofrei.Răspunderi prin legeDespre comitetul executiv, șeful UAP Constanța, Marcel Dragu ne-a spus că ar trebui să fie reprezentat tot de președintele asociației de proprietari, cel puțin așa scrie la lege. Rolul acestuia este unul larg, iar dintre nenumăratele obligații, le vom enumera pe cele principale: este vorba despre obligația comitetului executiv de a duce la îndeplinire hotărârile adunării generale și de a urmări respectarea legii, a statutului și a acordului de asociere al asociației. Apoi, dacă este cazul, ia decizii scrise privind reguli pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale, dar are și obligația întocmirii proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și a pregătirii adunărilor generale.Un alt lucru esențial este și stabilirea sistemului propriu de penalizări al asociației pentru restanțele afișate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociației. Apoi, tot comitetul executiv trebuie să avizeze documentele aso-ciației, să asigure completarea la zi a cărții tehnice a construcției, să gestioneze situațiile de criză etc.