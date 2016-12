Colțul constănțeanului supărat

După ce, vreme de 17 ani, și-a făcut treaba de administrator al asociației de locatari fără să aibă nicio problemă cu oamenii, de când președintele, de asemenea o persoană extrem de implicată s-a retras, din cauza unor probleme de sănătate, femeia este supărată că locatarii se răzbună pe ea pentru propriile frustrări: „Sunt foarte supărată, îi înțeleg că viața la bloc s-a scumpit rău, și pentru mine e la fel, dar trebuie să înțeleagă că eu sunt un simplu angajat, nu șeful asociației. Nu am drept de semnătură, semnez doar pentru actele făcute de mine, dar nu reprezint juridic asociația. Asta e treaba președintelui. Nu reușesc să-i conving cum stau lucrurile. Am citit multe articole despre problemele locatarilor, unele m-au ajutat în muncă, sper să mă ajutați, am nevoie ca oamenii să înțeleagă pe cale oficială că nu eu sunt șefa, cum… mă alintă ei! Vă mulțumesc, Veronica Delea”.Doamnă Delea, asociația dumneavoastră nu este singura în care administratorul și nu președintele este luat drept șeful asociației. Pentru lămurirea lucrurilor, vă ajută chiar textul Legii nr. 230 din 2007 privind funcționarea și organizarea asociațiilor de proprietari. Dacă președintele nu s-a ocupat să le dea oamenilor câte un exemplar sau măcar să le sugereze că în această lege găsesc multe informații care le-ar putea spulbera dilemene, faceți dumneavoastră acest lucru până la revenirea lui sau a unui înlocuitor. Președintele UAP Constanța, Marcel Dragu, vă sugerează să lăsați modestia la o parte și, fără a vă erija în rolul președintelui, să le spuneți oamenilor cum stau lucrurile.