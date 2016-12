Colțul constănțeanului supărat

„Citesc zilnic Cuget Liber și îmi permit un sfat: este foarte bine că publicați tot felul de fotografii în care oricine să vadă cu ochii lui câtă mizerie este în unele locuri din acest oraș. După mine, în primul și în primul rând mizeria se adună din lipsă de educație, văd zilnic, cu ochii mei, cum se aruncă pe jos hârtii și tot felul de ambalaje, chiar și în apropierea coșurilor de gunoi. Sunt convins că dacă nu se va pune piciorul în prag acum, înainte să se deschidă sezonul și să se organizeze o campanie de amenzi numai pe subiectul ăsta, orașul ăsta o să ajungă o cocină. O să ne îmbolnăvim cu toții! Plus, cred că e nevoie de WC-uri ecologice în piețe, în autogări, chiar e nevoie, altfel n-o să scăpăm în veci de mirosul de urină și de sursele infecte!” – este de părere Irina Mardare.Sursă pentru bugetAșadar, în condițiile unui simț civic în mare suferință, cititoarea noastră crede că s-a ajuns într-un punct în care numai măsurile coercitive pot schimba cât de cât lucrurile. Cu atât mai mult cu cât autoritățile se plâng că bugetul local este insuficient pentru câte probleme își așteaptă rezolvarea, amendarea cu sume drastice a celor care n-au nicio jenă să arunce gunoaie peste tot, să umple parcurile de mizerie și coji de semințe etc. etc., ar trebui să devină „sportul zilei”. Bine ar fi ca amenzile să curgă după „despuțirea măcar a locurilor mizerabile indicate în ziarul dumneavoastră”.