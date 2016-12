Colțul constănțeanului supărat

Personalul din sectorul bugetar va beneficia de o minivacanță la începutul lunii mai, cel puțin asta spune un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial și intrat deja în vigoare. Mai exact, bugetarii vor avea nu mai puțin de cinci zile libere, în intervalul unu-șase mai 2013.Cu toate că i se pare de bun augur decizia Guvernului ca românii să se poată bucura de o minivacanță în preajma sărbătorilor pascale, cititoarea noastră, Gabi Volonca, nu înțelege de ce numai bugetarii trebuie să primească un asemenea cadou: „Și noi, cei care muncim în privat, de ce să nu avem dreptul la această mică vacanță, mai ales că s-a nimerit să fie și Paștele? Ar fi fost ilegal să se adauge și privații, alături de bugetari la acest text de lege, hotărâre sau ce-o fi? Probabil că mulți privați vor fi liberi, nu știu, dar la fel de bine se poate ca, nefiind lege, cei din privat să muncească bine mersi, mai puțin de Paști! După mine, este vorba despre o discriminare și nu e corect să se pună problema în felul ăsta. De parcă n-ar fi destul că în privat se lucrează, în multe firme, și în week-end, iar bugetarii sunt liberi la sfârșit de săptămână! În plus de asta, aproape toate liberele date prin lege din 2013 pică în week-end!”.v v vÎntr-adevăr, în 2013, foarte multe dintre zilele libere legale cad în weekend, astfel că doar opt zile sunt cu adevărat libere în plus. Codul muncii prevede 12 sărbători legale, traduse în zile libere pentru salariați, fie bugetari, fie din sectorul privat. Dar și sancțiuni aspre pentru angajatorii care le încalcă salariaților dreptul de a beneficia de zilele libere acordate de stat, amenzile fiind cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Menționăm că în acest an, Paștele se sărbătorește pe cinci mai.