Colțul constănțeanului supărat

Este trist, dar se pare că nu e loc de exagerări: elevii de clasa a XII-a obțin cu mare dificultate note de trecere la simularea de la bacalaureat.În vreme ce la română lucrurile stau ceva mai bine, procentul de promovabilitate fiind mai mare, la matematică, nicio treime nu au reușit să obțină nota cinci.Motivele care au dus la acest eșec sunt analizate pe toate fețele, atât de către autorități, cât și de către părinți. Cititoarea noastră, Maria Buzoianu este convinsă că acumularea golurilor în pregătirea elevilor este principala cauză a rezultatelor slabe obținute la matematică: Am trecut prin liceu, știm că la română e mai ușor să recuperezi sau, chiar dacă nu recuperezi și ai noroc să-ți pice un subiect învățat, ai trecut bacul. La matematică, dacă n-ai învățat tot timpul, s-a rupt filmul, golurile te urmăresc mai rău ca un coșmar. Cred că trebuie schimbat sistemul, copiii trebuie să mai învețe și de frică, sau să nu mai fie admiși prin redistribuire, ci prin examen. Este nedrept ca oameni simpli, care n-au reușit să învețe prea multă carte, să muncească din greu pentru a-și ține copiii în liceu numai pentru ca să-și ocupe timpul. Rezultatele astea groaznice la simulare ar trebui să fie o bună lecție pentru cei din minister și să schimbe modalitatea de admitere la liceu. Adică prin examen, fără influența notelor din generală. Până nu se face treaba asta, elevii buni vor fi și mai obosiți, iar elevii care n-au chef de carte, vor pierde patru ani din viață pe băncile unui liceu care nu-i ajută cu nimic!”.În plus, cititoarea noastră nu vede cu ochi buni nici tendința ca ori de câte ori se schimbă puterea, noii guvernanți…să ia la puricat Legea învățământului și s-o schimbe exact în punctele esențiale!