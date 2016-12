Colțul constănțeanului supărat

Recent, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat o serie de decizii im-portante, potrivit cărora, preoții nu vor mai percepe bani pentru slujba de înmormântare în cazul familiilor defavorizate, iar oficierea Tainelor Botezului și Cununiei se vor desfășura exclusiv în bisericile parohiale, cu respectarea rânduielilor liturgice.Dacă prima decizie este salutată, subiectul fiind în-delung comentat de-a lungul anilor, oficierea Cununiei numai în cadrul Bisericii este privită diferit din simplul motiv că a fost tolerată ani de zile: „Am și eu un văr care a făcut nunta la un restaurant din Mamaia, situat chiar pe malul lacului. Este un loc superb, nimic de zis pentru o petrecere de nuntă. Tot aici a făcut și Cununia Civilă, în cadru natural, cu decoruri de poveste, foarte frumos. Dar când am văzut soborul de preoți oficiind Cununia Religioasă în aer liber, am avut un sentiment amar. Ceva s-a rupt în mine cu privire la această ceremonie sacră, care, făcută unde vor mușchii fiecăruia, nu are aceeași greutate ca în Biserică. L-am întrebat pe unul dintre preoți dacă religia permite așa ceva, mi-a zâmbit și a ocolit un răspuns” – ne-a povestit Irina Adoiniței.Precedente de rău augurCititoarea noastră admite că lucrurile sunt într-o continuă evoluție, că multe s-au schimbat de-a lungul timpului, ceea ce i se pare absolut normal, însă când este vorba despre tradiții sacre, consideră că acestea nu trebuie să fie contaminate de tendințele moderne. Părerea ei nu este însă împărtășită de cei din propriul anturaj, de aceea crede că precedentele de această natură sunt de rău augur: „Am o cunoștință care suferă enorm că n-o să mai fie cununată pe malul mării, cum a visat tot timpul! De-aia cred că regulile bisericești trebuie să rămână reguli!”