Colțul constănțeanului supărat

„Am o problemă și anume că plec în delegație cam des și nu apuc să dau administra-torului citirile la apometre. Figura asta s-a întâmplat cam de trei ori. Pe ianuarie m-am trezit trecută la paușal, mă obligă să plătesc ce consumă alții ca și când n-aș avea apometru, mi se pare un abuz. Au mai fost și alții în situația asta, dar au fost iertați, iar mie mi s-a spus că o să merg mult și bine pe pau-șal. Plus că vor să-mi verifice apometrele!”. (F. Ghinea).Regulamentul internDin păcate, controversele pe tema contorizării consumului de apă, existente aproape în toate asociațiile, apar și când baza de calcul este dată de apometre, darămite când e vorba de taxarea la paușal! Pentru evitarea unor conflicte inutile, Uniunea Asociațiilor de Proprietari recomandă adoptarea unui regulament intern. Cu precizarea ca în regulament să se menționeze, în termeni clari, că în caz de nerespectare a clauzelor stabilite de comun acord sau de fraudă, acelui proprietar nu i se vor mai lua în considerare apometrele niciodată cât va locui în acel bloc.Pe de altă parte, atunci când apare un proprietar nou într-un bloc, președintele ar trebui să-i facă un instructaj privind obligațiile și drepturile pe care le are ca membru al asociației de locatari. Dacă efortul este prea mare, ar putea să-i înmâneze copii de pe documentele de bază, din care să afle și singur că un comitet executiv, nu numai că are dreptul, dar este și obligat să verifice apometrele, instalațiile comune, să depisteze cauzele care creează controverse pe tema consumului, pentru ca apoi să ia măsurile necesare pentru soluționarea problemelor semnalate de locatari.