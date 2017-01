1

Se tot spune...

Ai si nu ai dreptate...Da se munceste mai mult in US plata este mai mare comparat cu Ro dar pentru multi nu suficient cu ce trbuie in US insa ce functioneaza bine este ca unde nu este deajuns ajutorul federal sau de stat contribuie ceea ce in Ro este poate in teorie din ce vad la news. Sper sa ai dreptate si sa fie mai bine intr-o zi...Ca o persoana care am participat la revolutie nu mi-am imaginat ca Romania sa fie cum este astazi... Orice schimbare la ora actuala se face cu un sacrificiu nu de pomana si va doresc din suflet sa se intimple si catre mai bine... Pot spune ca in US nu "umbla ciinii cu covrigi in coada" si asta doar ca nu avem ciini rataciti pe strazi... In mare parte aveti dreptate si sper ca generatiile viitoare sa aiba parte de o Romanie diferita de ce este acum.