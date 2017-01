Colțul constănțeanului supărat

Ionela Dumitrescu are o soră care a urmat facultatea în Marea Britanie, iar de circa trei ani, trăiește într-un oraș din apropierea Londrei, unde a reușit să-și găsească un loc de muncă de care este mulțumită. Însă, chiar și după atâția ani, are mari rețineri să recunoască faptul că este româncă. Totul, din cauză că nu poate anticipa reacția colegilor englezi, care, dealtfel, sunt niște oameni minunați, iar ea personal nu are nimic a le reproșa: „Nu e vorba că în perioada asta este isterie pe tema românilor care vor da buluc la muncă, ea a observat de la început că ai noștri au o problemă să recunoască de unde vin. Părerea mea ei este că nu sunt englezii de vină, nu se joacă ei de-a discriminarea și nici nu ți-ar spune verde-n față dacă au ceva cu tine. Adevărata problemă este la români. Sora mea a apucat să le spună de la început că este grecoaică, iar chestia asta o stresează în continuare, dar nu mai poate să dea înapoi. Iar când vede câți români țin primele pagini prin ziare prin ceea ce nu fac bine, asta o obligă pe sora mea să păstreze și mai tare secretul”.S-ar întoarce și mâine…Dorul de familie, de țară, de clima din Constanța, de obiceiurile noastre sunt motive care ar determina-o pe această tânără să se întoarcă și mâine în România. Din păcate, deși a încercat să-și caute un job la Constanța, nici măcar CV-ul ei im-presionant nu a reușit să convingă firmele cărora li s-a adresat. În aceste condiții, va trebui să-și ascundă în continuare identitatea, dar speră că va sosi și ziua în care nu va avea nicio problemă să recunoască din ce țară vine, indiferent unde s-ar afla pe acest pământ.