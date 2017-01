Colțul constănțeanului supărat

Sătulă de agresivitatea de pe scena politică, Mihaela Ifrim a simțit nevoia să-și exprime supărarea față de promovarea unei ostilități până și asupra instituției Bisericii chiar de către politicieni… cu ștaif. Rămâne adepta unui vechi proverb românesc potrivit căruia nu există pădure fără uscăciuni, dar nu poate fi de acord cu incitarea la ură față de o categorie specială cum este preoțimea, mai ales într-o perioadă în care oamenii devin tot mai confuzi și debusolați: „Și eu mă uit la televizor, și eu aflu cu stupoare la ce se pretează unele fețe bisericești. Și eu citesc presă, și eu văd la televizor medici care, ei știu din ce motive, se spune că omoară oameni. Și eu mă uit la televizor și văd profesori care se încurcă cu elevele lor minore. Și eu aș putea să dau exemple de acest fel cu ghiotura! Dar niciodată nu m-am gândit să generalizez, niciodată nu mi-a trecut prin cap că toți preoții sunt… derbedei, ca să parafrazez un politician foarte cunoscut, că toți medicii sunt incompetenți și nu se uită la tine fără șpagă, că toți profesorii sunt curvari etc. etc. Nici nu vreau să mă gândesc cum am putea trăi în țara asta punând problema în felul ăsta atât de primitiv!”.„Ajutați-ne să iubim Biserica!”În cursul verii 2012, s-a tot vehiculat ideea că România este o țară împărțită în două, că există prea multă ostilitate între români alimentată, din păcate, de politicienii din toate partidele, fie și indirect. Cititoarea noastră își dorește enorm să nu se ajungă până într-acolo încât românii să fie împărțiți în două tabere din cauza considerațiilor față de Biserică: „Politicieni, ziariști, înalte fețe bisericești etc. etc., ajutați-ne să iubim măcar Biserica!”. Fără a insinua faptul că atitudinea reprobabilă a unor preoți trebuie pusă sub preș, cititoarea noastră consideră că astfel de episoade pot fi puse la zid și cu un limbaj civilizat, dar extrem de ferm.