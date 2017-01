Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Miercuri, 06 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Suntem, de dimineață până seara, un pachet de nervi. Vecinii de la bloc sunt nervoși când văd listele de plată, colegii nu ne iartă nicio ieșire, până și copiii se enervează pe orice. Crize de nervi în toate cele ce sunt, chiar și în timpul somnului ne continuăm răfuielile de peste zi. Am devenit, cei mai mulți dintre noi, foarte nervoși. Se zice că avem crize de nervi din cauza crizei economice. Oare ne dă dreptul această dezordine socială să ne târâm și mai mult în țărână și să aruncăm cu respectul de sine cât colo?La această întrebare caută un răspuns și Daniela Vicol, o femeie în toată firea, dar extrem de sensibilă, care, la cei 47 de ani ai săi, nu dispune de puterea necesară pentru a suporta jignirile celor din jur. Are un mic handicap motor, dar care nu a împiedicat-o niciodată să-și vadă de munca ei. În schimb, ori de câte ori, cu ocazia promoțiilor din hipermarketuri, a încercat să cumpere un produs la ofertă, i-a fost aproape imposibil să-și ducă planul până la capăt pentru că, pur și simplu, a fost luată pe sus de marea de oameni: „E adevărat, trag un pic piciorul stâng, dar nu mă simt oloagă, așa cum m-a făcut o doamnă pe care am împins-o fără să vreau, tot înghesuindu-mă să cumpăr și eu un fier de călcat la ofertă. De parcă i-aș fi luat mâncarea de la gură, nu alta, tare urât a făcut acea femeie. Problema nu e numai gestul acelei persoane, problema e că nimeni nu s-a băgat, aproape că le citeam în ochi la fiecare că locul meu nu era acolo, că trebuia să stau frumos acasă, nu să încurc lumea. Cu greu am ieșit din aglomerația aia, m-am retras după un raft și am așteptat acolo până s-a făcut coada mai mică la casă”.Din păcate, nu este, nici pe departe singurul episod care o obligă să se tot întrebe de ce eterna nervozitate ne fură tot, de la sănătate, până la omenie?”.