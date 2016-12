Colțul constănțeanului supărat

„Eu chiar am crezut că după integrarea în UE s-a cam zis cu birocrația românească, ne mănâncă sufletul hârtiile pentru orice lucrare, câteodată, preferi să te lipsești. Dar nu e deloc așa. Altfel nu înțeleg de ce dacă ai avut o autorizație de mediu și a expirat, ca s-o prelungești, trebuie să faci alt dosar, ca și când actele n-ar fi tot la ei. Cred că ar trebui să se facă și la noi ceva, să nu ne mai cramponăm de atâtea hârtii. În plus, sunt atâtea situații în care se construiește în orașul ăsta cum n-ar trebui, și totuși se dau autorizații fără probleme. Plus că se schimbă legile astea, de nu mai știi. Uitați-vă, au venit alții la putere și iau la puricat legile, e o harababură de colo-colo și de asta mulți profită, ca să nu spun mai multe” – ni s-a plâns Daniela Petcu.v v vFără doar și poate, chiar și după integrarea în UE, la ca-pitolul birocrație stăm foarte bine. Ne place sau nu, însă, potrivit reglementărilor în materie de mediu în vigoare, doamnă Petcu, pentru prelungirea autorizației de mediu ar fi trebuit să depuneți o cerere cu maximum 45 de zile înainte de expirarea autorizației anterioare. Pentru că am înțeles că nu ați făcut acest lucru în ter-menul respectiv, dacă doriți să obțineți o nouă autorizație de mediu, va trebui să depuneți un nou dosar, cu toate documentele necesare în astfel de situații.