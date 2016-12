Colțul constănțeanului supărat

Luni, 28 Ianuarie 2013

E clar, constănțenii tânjesc după o pistă de biciclete! Este concluzia la care a ajuns și cititoarea noastră, Dana Istru. Femeia știe că în țările civi-lizate, circulația cu bicicleta este încurajată nu doar la nivel teoretic, așa cum se întâmplă pe la noi, ci și prin amenajarea unor benzi de circulație speciale pentru bicicliști, astfel încât oamenii să renunțe de bunăvoie la mijloacele de transport poluante. „Ce se întâmplă în Constanța, nu e nici cal, nici măgar, ca să mă exprim mai pe românește. Adică, pe trotuarele din Constanța nu se poate merge nici ca pieton, darămite ca biciclist! Și, totuși, așa cum pietonii fac slalom printre mașinile parcate pe trotuare, și biciliștii fac la fel. Iar cei mai curajoși se avântă chiar pe șosea, asumându-și riscurile de rigoare.Totuși, când e vreme frumoasă, mai înțeleg, dar să mergi cu bicicleta pe o vreme ca asta, cu gheață și zăpadă, mi se pare ceva prea de tot”.De data aceasta în calitate de șoferiță, femeia atrage atenția agenților de la Rutieră să fie mai prezenți pe șosele și pentru a-i intimida pe acești teribiliști, atâția câți or fi, care, de regulă, sunt copii sau adolescenți, incapabili să comensureze riscurile la care se expun.Apoi, din cauză că, în vară, a fost pusă în situația… de a șterge cu mașina un biciclist foarte tânăr, consideră că al doilea oraș al țării merită o pistă specială pentru bicicliști: „Primăria se tot laudă că vrea să modernizeze orașul, zona peninsulată, plus alte zone, șosea de coastă și ce-o mai avea în cap! Cred că într-un oraș atât de poluat și de aglomerat, mai ales pe timpul verii, cum este Constanța, e nevoie și de piste pentru biciclete. Abia aștept să aflu din ziare despre un proiect din bani europeni pentru așa ceva!”.În plus, după modelul altora, cititoarea noastră consideră că trebuie amenajate benzi pentru bicicliști și în parcuri, pentru ca acestea să nu fie distruse de cei care, în lipsa altor posibilități, aleg zonele de relaxare pentru acest… sport, distrugând florile și gazonul!