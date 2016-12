Colțul constănțeanului supărat

Potrivit reglementărilor în vigoare, pensiile se plătesc, opțional, prin mandat poștal, cont curent sau cont de card, în condițiile negociate de Casa Națională de Pensii cu Poșta Română sau cu băncile, iar casele teritoriale de pensii trimit, lunar, prin poștă, la domiciliul beneficiarilor, taloanele de plată, indiferent de modalitatea în care acestea au fost achitate. Costul operațiunilor de achitare a pensiilor, cât și trimiterea taloanelor de plată la domiciliu este suportat din bugetul asigurărilor sociale. Pe cititoarea noastră, Dana Nuntașu, nu aceste reglementări o supără, ci faptul că mama sa, femeie în vârstă, care primește pensia prin card bancar, este obligată, lună de lună, să meargă personal la poștă să ia cuponul: „Și tatăl meu este pensionar, și el are pensia în cont la bancă, și el se deplasează lună de lună să-și ia cuponul. Nu înțeleg de ce doamna de la poștă nu-i dă lui și cuponul mamei, atâta timp cât îi dovedește că îi este soț cu buletinul mamei și cu cer-tificatul de căsătorie. Este angajată mai recent, dar vă spun sincer că înainte nu era atâta strictețe, tata lua și cuponul mamei fără probleme. E ceva de-ți stă mintea-n loc, ca și când un decedat mai are buletin în circulație! Ce se întâmplă dacă nu-și ia personal cuponul?”.v v vDacă, în luna respectivă, pensionarul nu-și ridică talonul de la poștă din motive personale, după data de 10 a lunii următoare el poate să-și recupereze acest formular de la sediul Casei Județene de Pensii Constanța, din str. Decebal nr. 13 C, ghișeul trei, parter.