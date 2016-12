Colțul constănțeanului supărat

O cititoare a ziarului nostru, Ana Costin, susține că a intrat într-un supermarket, a cărui clientă este de ani de zile, cu un covrig aproape întreg în mână, din care începuse să mănânce pentru că nu inten-ționa să intre în respectivul spațiu comercial: „Culmea e că acel covrig îl cumpărasem în aceeași dimineață, tot din același supermarket, care e în drumul meu spre serviciu și l-am uitat în geantă. În drum spre casă, am dat de el și am început să-l mănânc. Când am ajuns în dreptul magazinului, mi-am adus aminte că îmi trebuie detergent și am intrat să cumpăr. Dar nu mi-a trecut prin cap că o să fiu luată ca hoață. A venit glonț una din femeile care păzesc pe raion și m-a acuzat că am furat covrigul. E o salariată nouă, celelalte mă cunosc, poate că vrea să demonstreze șefului ce loială e și se aruncă așa… Apoi a venit și unul de la pază, care a început să mă jignească”.Femeia recunoaște, nu s-a gândit că dacă intră în magazin cu un produs din care s-a consumat o parte există riscul să fie asimilată unui hoț de rând, drept pentru care și-a cerut scuze. Indiferent de situație, cu atât mai mult cu cât este clientă fidelă a magazinului, și-ar fi dorit ca lucrurile să se fi lămurit civilizat: „Oare ce s-ar fi întâmplat dacă eu, client, începeam să urlu ca disperata când am găsit pe raft unt expirat, sau pro-duse cuplate câte două, din care unul era expirat? Chiar dacă în sinea mea am fost sigură că s-a mers la plesneală, știți cum e, din grabă, nu întotdeauna se uită omul la termenul de garanție, eu le-am acordat prezumția de nevinovăție și i-am rugat să-mi aducă un produs în termen. Vă dați seama ce harababură ar ieși dacă la orice neînțelegere s-ar lăsa cu scandal și cu injurii?” - se întreabă cititoarea noastră, care le recomandă managerilor magazinelor să aibă în vedere nu doar profitul, ci și comportamentul angajaților.