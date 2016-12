Colțul constănțeanului supărat

Dezamăgit că actuala putere a schimbat macazul, iar în locul laptelui și al mierei ce urmau să curgă pe tărâmul românesc: „Nici nu s-au instalat bine în fotolii și au început să toarne, în stânga și-n dreapta, cu măriri de taxe și impozite, cu tăieri de tot felul, cu restricții de tot felul, și mă refer și la cum vor să atace sistemul medical privat etc. De fapt, problema asta mă doare cel mai tare, pentru că am doi bolnavi în familie. Sincer, cu cei 10 la sută care spun ei că o să-i câștige sănătatea de stat, nu se face primăvară, nici măcar nu-mi imaginez că s-ar putea schimba ceva. Sunt sătul de promisiunile politicienilor, nu le mai suport. Cred că ar fi mai corect să se desființeze campaniile electorale, iar oamenii să voteze după cum le dictează conștiința… Dacă tot ne fraieresc în campanii cu promisiuni pe care le uită imediat - și asta e valabil pentru toate partidele - nu le văd rostul. Măsura asta ne-ar ajuta să nu mai dăm în hipertensiune… tot ar fi un câștig, că la nervii ce ni-i servesc zi de zi, spitalul e prima destinație, iar acolo începe altă catastrofă…” (Dan Mihoci).Cititorul nostru consideră că atâta vreme cât încrederea în clasa politică, în loc să crească, scade permanent, așteaptă de la cei pe care și el, cu votul său și al familiei, i-a ajutat să ajungă la Putere, măcar în ceasul al doisprezecelea să le spună verde-n față ce măsuri radicale au de gând să ia.„Știu că este criză și că, dacă nu sunt bani, voința politică este zero. Dar, eu cel puțin, vreau să-mi fac planuri pentru familia mea. Știe domnul prim-ministru că eu îmi aranjasem să plec afară pe vremea portocaliilor, însă promisiunile dânsului m-au ținut pe loc, lângă familie? Și la ce mă ajută? E dreptul meu cetățenesc să știu cât îmi este plapuma, ca să nu ajung în faliment din cauza iluziilor politice. De-aia s-a vărsat sânge pentru democrație, să nu mai fim mințiți și amăgiți, cum se făcea în comunism! Din păcate, minciuna politică e același sport național în România, pe oricine ai vota!”.