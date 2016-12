1

problema spinoasa

Dvs. plecati de la premisa ca daca toti cetatenii vor veni la vot, situatia ar fi alta in politica... Greu de spus. In primul rand pentru ca decizia nu apartine celor care voteaza ci celor care numara voturile. E o veche butada reala... din pacate. Apoi, vor exista tot felul de legi care micsoreze impactul votului real, pentru a prezerva persoanele dorite in sistem. Mai ales in pozitiile de varf. Nu va faceti iluzii. In sfarsit, lucrul cel mai dificil de trecut este principiul vietii democratice. Votul este un drept, nu o obligatie. Cei care nu-l utilizeaza, isi dau acordul (tacit) ca cei prezenti la urne sa-i reprezinte. Nu putem transforma un drept intr-o obligatie. (Vedeti tratamentul juridic al violului in casnicie. Cu noul C.p. este pedepsit. V-ati pus intrebarea de ce? Cam asa e si cu dreptul la vot.) Solutioa a fost si este: mobilizarea electoratului. Dar pentru asta trebuie sa ai un partid corect, lideri charismatici, program atractiv si garantia ca-l vei indeplini. Nu ca PZD: una promiti in alegeri, alta faci dupa ce iei puterea!