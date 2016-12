Colțul constănțeanului supărat

Nu mai este un secret pentru nimeni, datorită crizei economice, nemulțumirile angajaților au crescut simțitor, de departe, cea mai mare dintre acestea fiind salariul. Daniel Ion are o afacere, pe care a fost nevoit s-o tot restrângă în ultimii ani, deși nu a fă-cut-o cu plăcere, ci doar pentru a nu suspenda activitatea firmei. Aproape că îi este jenă să dea ochii cu angajații săi în ziua de salariu, știe prea bine că ar merita mai mulți bani pentru munca depusă, dar, din păcate, acestea sunt posibilitățile financiare ale firmei: „O spun cu toată sinceritatea, nu-mi place să mă ascund după degete, din cauza salariilor nemulțumitoare, observ că și relațiile de muncă au de suferit, oamenii sunt mai apatici, mulți se gândesc unde să-și găsească un job mai bun. Am încercat să le spun că nu mai e de plecat peste hotare, că în toată Europa sunt probleme foarte mari, că sunt mulți șomeri, dar observ că nu-i prea conving cu teoriile astea”.Avem nevoie de ajutor!Cititorul nostru consideră că pentru reducerea tentației angajaților români de a căuta un loc de muncă în străinătate, în ciuda tuturor riscurilor, actualul Guvern, în care și-a pus toată încrederea, trebuie să se concen-treze: „Pe bune, nu doar pe vorbe, în atragerea investițiilor private, în stimularea firmelor private, în ajutarea acestora să supraviețuiască vremurilor grele. Numai așa o să ne putem plăti rezonabil salariații, să n-o dăm cotită, banii rămân nemulțumirea de bază. Sunt sigur că guvernanții noștri urmăresc studiile și sunt informați că jumătate dintre români se plâng că sunt prost plătiți, deși muncesc pe rupte. Privații suntem cocoșați de obligații, prea multe obligații pe capul nostru, așteptăm să fim despovărați cât ce cât!”.