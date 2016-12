Colțul constănțeanului supărat

Cu toate că, potrivit legii, hărțuirea morală a angajaților este considerată o formă de discriminare, pe fondul crizei economice, aceasta a devenit un fenomen nu doar în țara noastră, ci și pe plan internațional. În plus, există angajatori care consideră că răzvrătirea angajaților din acest motiv nu este decât „un moft de copii năzuroși”. Asupra acestei situații a dorit să atragă atenția o cititoare a ziarului nostru. Femeia ne-a povestit că nu a mai suportat aluziile repetate și răutăcioase, chiar jignitoare, ale șefului direct, „trântite în fața colegilor”, iar pentru a-și proteja sănătatea și de dragul obținerii unei recomandări cât de cât rezonabile, și-a dat demisia pe motiv că are probleme în familie și e nevoită să stea acasă o perioadă. A dorit să atragă atenția că presiunea care apasă asupra unor salariați îi distruge psihic și le micșorează randamentul în muncă, iar în al doisprezecelea ceas, ar vrea să știe dacă pentru acest gen de hărțuire se poate merge în instanță sau demisia e unica soluție?Discriminarea, ca formă de marginalizare de orice fel și în orice situație este, din păcate, un fenomen încă prezent în so-cietatea democratică, iar sondajele arată că mulți români îl consideră normal – ne-a explicat Manuela Marcu, specialist în Resurse Umane. România are chiar o lege care sancționează discriminarea, iar Consiliul Național de Combatere a Discriminării funcționează din anul 2003. Din păcate, puțini știu că în ideea prevenirii acțiunilor de discriminare la locul de muncă, atât la negocierea contractului colectiv de muncă unic la nivel național, cât și la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unități, părțile contractante pot stabili introducerea clauzei de interzicere a faptelor de discriminare și, respectiv, clauze privind modul de soluționare a reclamațiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte. Așadar, angajații hărțuiți, care au și probe concrete în acest sens, pot să discute deschis cu angajatorul, iar dacă nu găsesc înțelegerea necesară, ar putea să se adreseze instanței de judecată. Or, creându-se asemenea precedente, cei tentați să recurgă la abuzuri de acest fel vor fi mai atenți la propriul comportament față de angajați.