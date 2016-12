Colțul constănțeanului supărat

În perioada sărbătorilor de iarnă, colindatul este unul dintre cele mai frumoase obiceiuri. Cântate în preajma Crăciunului și a Anului Nou, de fiecare dată, colindele ne încântă și ne umplu inimile de bucurie și speranță. La sate, tradițiile se păstrează, în unele regiuni fiind nealterate de sute de ani, iar gazdele așteaptă co-lindătorii cu nerăbdare. Din păcate, la orașe, an după an, adevărații colindători au devenit o rara avis, locul lor fiind luat de cei care urmăresc doar beneficii pecuniare, fără să pună pic de suflet în ceea ce fac. Or, în aceste condiții, drumul către decăderea tradiției este foarte scurt. Maria Nistor a copilărit la țară și a fost învățată de copil că dacă deschizi ușa colindătorilor și le primești urările cu bucurie, vei avea un an nou mai bun. În plus, o veche superstiție spune că atunci când nu se vor mai auzi colindele, diavolul va pune stăpânire pe pământ.Colindători care seamănă teroare…Cititoarea noastră iubește colindele, dar nu este de acord să fie sorcovită în seara de 24 decembrie, așa ceva i se pare nu doar dispreț total față de tradiții, ci și de rău augur. În plus, pentru că a îndrăznit să le spună... colindătorilor că nu e momentul sorcovitului, le-a suportat o ploaie de înjurături, iar dimineața, a găsit soneria desființată și mașina zgâriată... Deși, în principiu, admite că mulți copii merg la colindat din... sărăcie, nu înțelege cum aceiași copii care pretind că sunt nevoiași își permit să cheltuiască bani pentru pocnitori, bubuindu-le urechile tot în semn de răzbunare că nu sunt primiți. Având în vedere că nimeni nu poate să facă față cetelor de falși colindători, care apasă pe sonerii ca disperații, iau casele la rând, înjură și strică tot ce pot dacă nu sunt primiți, consideră că e rândul autorităților să încerce stoparea acestor practici, care strică liniștea sărbătorilor. Așa cum s-a reușit, în bună parte, diminuarea cerșetoriei în cimitire de Paștele Blajinilor, consideră că ar trebui găsite mijloace pentru a stopa tupeul celor care nu au nimic în comun cu adevăratele tradiții și nu fac decât să semene teroare. Iar dacă tot vor să colinde, s-o facă la timp, civilizat și, mai ales, să învețe acele colinde: „Dacă s-ar comporta altfel, cu siguranță ar fi primiți, chiar dacă sunt dintr-o anumită etnie, mai ales că adevărații colindători au cam dispărut din peisaj... și tot din cauza lor. Am discutat cu părinți care mi-au spus că nu-și lasă copiii la colindat pentru că riscul de a fi atacați de asemenea cete îi pândește la tot pasul”.