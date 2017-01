Colțul constănțeanului supărat

Este însărcinată în luna a treia și, din cele spuse de medic, are o sarcină toxică. Din această cauză, a fost nevoită să-și ia concediu medical în zilele în care nu se putea achita de obligațiile de serviciu.„Eu chiar am nevoie de bani, mă așteaptă atâtea cheltuieli, nu-mi arde mie să joc teatru și să-mi fac rău cu mâna mea. Problema e că s-a nimerit ca o altă colegă să fie, de asemenea, gravidă. Norocul ei și ghinionul meu, colega se simte foarte bine, n-are grețuri, muncește, stă și peste program și nu se plânge de nimic. Eu, recunosc, sunt zile când stau și câte o oră cu capul pe birou, de rău ce-mi este. Șeful, în loc să mă susțină, mă compară tot timpul cu colega, lasă de înțeles că mă prefac, profit că nu mă poate da afară în perioada asta și tot așa… În plus, mi-a spus că trebuie să vin la muncă dacă vreau să-mi păstreze postul după ce se termină concediul de maternitate. Sunt foarte supărată, l-aș da în judecată că mă hărțuiește, dar adio loc de muncă!” – ni s-a plâns o tânără, care a insistat să-i păstrăm anonimatul, din motive lesne de înțeles.Hărțuire psihicăCa expert în probleme de resurse umane, Manuela Popa ne-a spus că situația relatată de cititoarea noastră nu este, nici pe departe singulară, având suficiente informații că multe gravide sunt hărțuite psihic la locul de muncă din tot felul de cauze: ba că-și iau concediu medical toată ziua bună-ziua, ba că se învoiesc prea des pentru tot felul de investigații medicale, ba că profită de situație și nu se mai spetesc muncind etc. etc.„N-am auzit ca vreo gravidă în situația asta să recurgă la justiție și nici nu cred că este soluția ideală decât în cazuri de forță majoră. Totuși, pentru așezarea lucrurilor, tânăra ar trebui să discute sincer cu șeful care are o asemenea atitudine și să-i spună prin ce trece și de ce nu se mai poate ridica la cerințele firmei. Ce-i drept, este și justiția o cale de apărare, însă discuțiile cu adevărat sincere ar putea fi în avantajul ambelor tabere”.