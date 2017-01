Colțul constănțeanului supărat

Ca formă de încetare a contractului de muncă, concedierea salariaților este validă numai în cazurile ce respectă condițiile prevăzute de lege. Concedierea prin înțelegerea părților în situații care nu corespund realității este ilegală. Considerând că a fost indusă în eroare din simplul motiv că nu are studii, Marieta Adomniței a fost de acord, sub proprie semnătură, cu desfacerea contractului de muncă prin acordul părților, după ce i s-a spus că va beneficia de ajutorul de șomaj. Oricât de puțin ar înțelege legislația, femeia susține că are cunoștință de problemele reale ale firmei, știe și ea că una dintre principalele consecințe ale crizei este pierderea multor locuri de muncă. Așadar, nu este supărată pentru că a fost disponibilizată, ci pentru că a fost mințită, motiv pentru care ar dori să știe dacă poate să-și ia într-un fel revanșa.v v vÎntr-adevăr, potrivit informațiilor Inspectoratului Teritorial de Muncă, în cazul încetării contractului de muncă prin acordul părților, legislația nu permite ca persoanele în cauză să primească ajutorul de șomaj. Totuși, doamnă Adomniței, puteți avea șanse în instanță, însă cu condiția să prezentați documente scrise în sprijinul acuzelor pe care le aduceți reprezentanților firmei la care ați fost angajat. Recomandarea este ca înainte de a semna orice act, indiferent de importanța lui, să o faceți în cunoștință de cauză și chiar să solicitați din partea firmei un document scris, în care să fiți lămurită asupra a ceea ce vi se propune să semnați. Dacă nu stăpâniți termenii, puteți să cereți ajutorul unui specialist, și abia după ce știți ce vă așteaptă, să semnați documentul respectiv.Dacă doriți, puteți să depuneți o sesi-zare și la ITM, în care să relatați cele întâmplate, pentru a se verifica dacă firma a respectat condițiile prevăzute de lege în cazul disponibilizărilor, mai ales că nu sunteți singura în această situație.