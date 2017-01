Colțul constănțeanului supărat

„Blocul în care locuiesc are șapte etaje și este situat în zona Boema. Ca în multe alte imobile și aici locuiesc persoane de vârsta a treia. Locatarii mai tineri s-ar fi așteptat ca toți acești oameni, trecuți prin viață, să le fie un bun exemplu și, mai ales, să le câștige tot respectul. Din păcate, unii dintre ei fac tot ce le stă în putere pentru a le atrage contrariul. Nici nu se poate altfel din moment ce, pe motiv că nu le ajunge energia să ajungă până la ghena din curtea blocului, cu toate că există lift, aruncă gunoaiele pe geam, direct de la etaj. Alții scot punga de gunoi la ușa apartamentului, ca să nu le miroasă în casă, așteptând s-o ia femeia de serviciu.Problema e că de câteva zile, de când s-a stricat interfonul și intră câinii vagabonzi aciuați de ani de zile pe lângă bloc, e dezastru, pungi de plastic rupte în mii de bucățele și gunoaie împrăștiate peste tot!” – ni s-a plâns o cititoare, care a preferat anonimatul.Întrucât femeia susține că deși s-a oferit să le ducă personal gunoiul la ghenă și, în plus, a epuizat toate căile amiabile posibile pentru a-și convinge vecinii să renunțe la această practică, atât ea, cât și locatarii onești din bloc s-au gândit că după ce vor citi aceste rânduri (le vor pune oricum ziarul la cutia poștală ), cei vizați și-ar putea schimba comportamentul. Cât privește vârsta înaintată, aceasta nu poate fi o circumstanță atenuantă în condițiile în care vecinii și-au manifestat disponibilitatea să-i ajute cu absolut tot ce au nevoie.