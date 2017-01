Colțul constănțeanului supărat

An de an, în această perioadă, se inițiază adevărate campanii naționale pe tema pro sau contra bradului natural de Crăciun. Serena Muscalu conștientizează că, în viață, sunt multe alegeri pe care le facem mai mult cu inima, rațiunea fiind și ea acolo, dar pe un plan secund… Or, în categoria alegerilor de acest gen consideră că intră și op-țiunea pentru pomul de Crăciun. Ea, de exemplu, este sută la sută convinsă că bradul artificial ar trebui să fie prima și singura opțiune: „Nu mă dau eu mare ecologistă, dar indiferent dacă sunt tăiați din păduri sau din plantații speciale, mi se pare o crimă la adresa naturii să sacrifici, anual, milioane de brazi în toată lumea asta mare. Eu încerc să-mi imaginez, cu ochii minții, cam cum ar arăta o pădure cu toți brazii tăiați în ultimul deceniu, de exemplu? Poate că persoanele care țin să le miroase a brad în casă o să mă contrazică, dar puțină reflecție ne-ar face bine tuturor, în ciuda tradiției”.Și ca să-și justifice opțiunea, cititoarea noastră a simțit nevoia să ne spună că încearcă o… grea supărare ori de câte ori sunt descoperiți braconieri în pădurile României. În plus, i se pare „o soluție OK” de când a văzut oferte de brazi artificiali dotați cu tot felul de accesorii, dintre care, de departe, cel mai tare a im-presionat-o instalația de ninsoare artificială. De asemenea, cu toate că la cumpărare, un brad artificial frumos și maiestuos poate depăși cu mult prețul unuia natural, în condițiile în care poate fi folosit mulți ani la rând, fără să fie alterat în vreun fel de patina timpului, indiscutabil este vorba despre o serioasă eco-nomie.Alternativă la… mirosul de bradDe când a renunțat de bunăvoie și nesilită de nimeni la… mirosul inconfundabil al bradului natural, care dă, fără doar și poate, o stare de bine și marchează perfect Crăciu-nul, cititoarea noastră a găsit în coronița de brad natural care nu-i lipsește de la intrarea în locuință, dar nici de pe masa de Crăciun, o alternativă pe care o recomandă și altora, împreună cu toate urările de bine cu ocazia apropiatelor sărbători!