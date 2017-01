Colțul constănțeanului supărat

„Am citit articolul prin care ne-ați informat despre marele control ITM pentru depistarea celor care și-au obligat angajații să mun-cească în zilele declarate libere prin lege. Din punctul meu de vedere, au dreptate ambele tabere. Nu cred că există țară în care în astfel de zile să fie închise supermarketurile, benzinăriile etc. etc., și-ar da cu stângu-n dreptu’, numai cine a lucrat în comerț înțelege ce vorbesc. Problema care mă supără și pe mine, și pe alți români, este că oamenii sunt obligați să muncească, lucru care este total incorect. Eu ca patron, aș aduce la muncă de sărbătorile legale numai pe cei care vor și, în plus, i-aș plăti nu dublu, ci triplu. Ca să nu simtă omul că e sclav pe plantație, că permite o formă de exploatare, din moment ce nu se respectă legea și pentru el” – este de părere ec. Aura Damian. Cât privește obligațiile instituțiilor care trebuie să muncească în aceste zile, nu are nimic a co-menta.Cititoarea noastră a simțit nevoia să spună aceste lucruri pornind de la ideea că, în general și cu atât mai mult în vremuri de criză, există destui angajatori care se pretează la o serie de alte încălcări mult mai grave ale prevederilor legale, printre care se numără și nerespectarea progra-mului de lucru de opt ore, neplata orelor suplimentare, munca la negru, declararea unui salariu neconform cu realitatea și lista ar putea continua. Suficiente motive pentru ca mulți angajați care se tem pentru locul lor de muncă să nu reclame toate aceste abuzuri la ITM și nici să se opună în vreun fel angajatorilor.