Colțul constănțeanului supărat

A lucrat ani de zile ca administrator al unei asociații de proprietari, și-a văzut de treaba ei și nu se poate plânge că a avut neînțelegeri sau conflicte cu locatarii, dimpotrivă, a colaborat foarte bine cu toată lumea. În ultimul timp, însă, de când s-a schimbat președintele, iar locul i-a fost luat de o persoană care nu prea dă pe la asociație, toate oalele sparte se sparg în capul ei: „Sunt foarte supărată, după ce că au crescut așa de mult toate costurile, mai trebuie să îndur șicanele unor vecini care cred că eu sunt șeful în asociație. Le-am explicat foarte clar că eu sunt un simplu angajat, care nu am drept de semnătură și nici să reprezint asociația, degeaba, ei cred că președintele e ceva onorific, eu răspund de tot. Ajutați-mă să înțeleagă că nu e chiar așa!” (Veronica Dan).v v vStimată doamnă Dan, pentru a depăși această situație, ar fi bine să le puneți la dispoziție sau măcar să le indicați care este legea care guvernează activitatea asociațiilor de proprietari. Nu de alta, dar nu sunteți prima care se plânge că atribuțiile administratorului sunt confundate cu cele ale președintelui. În lege scrie clar că administratorul este un simplu angajat în cadrul asociației, nicidecum conducătorul acesteia. În schimb, președintele asociației are obligația să găsească soluții la toate cererile și reclamațiile proprietarilor, și nu oricum, ci în termen de șapte zile, potrivit legislației. Este adevărat că de multe ori, persoana aleasă de proprietari să le reprezinte interesele nu prea știe ce trebuie să facă, cum probabil se întâmplă și în cazul dumneavoastră. Cum un președinte care nu-și face treaba poate fi schimbat, explicați-le oamenilor că pentru înlăturarea sa este nevoie de constituirea unui grup de inițiativă care să reprezinte 20 la sută din totalul proprietarilor, al cărui rol este să convoace adunarea generală, desigur, tot în condițiile Legii nr. 230 din 2007. Dacă la prima ședință convocată pentru schimbarea președintelui participă toți locatarii, în situația în care 50 la sută plus unu votează pentru, președintele își pierde funcția.Dacă nu se întrunește cvorumul la prima convocare, hotărârile adunării generale se vor lua la a doua convocare, însă cu un procent de 50 la sută plus unu din totalul locatarilor prezenți.