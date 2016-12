Colțul constănțeanului supărat

La vârsta și ora la care ar fi trebuit să se afle într-un pătuț cald, bebeluși de câteva luni sunt scoși la înaintare, la drumul mare, de mamele lor sau de te miri cine din anturaj pentru a implora mila cetățenilor. Problema e că persoanele care-i poartă neglijent în brațe au ele însele o vârstă fragedă. Copiii cu copii în brațe la cerșit, cam aceasta este imaginea de care cititoarea noastră, Magda Firea, are parte constant, la ore de trafic infernal (în jurul orei 17,00), în perimetrul trecerii de pietoni din intersecția Piața Tomis III. Dar ceea ce o înspăimântă cu adevărat este că cerșetoarele fac slalom nu doar printre mașinile staționate, ci și printre cele încă aflate în mișcare: „Deși traficul este amețitor, fetele astea se strecoară printre mașini cu o abilitate extraordinară. Cu un ban de la unul, de la altul, cât le ajută semaforul, nu iartă niciun șofer. Curios e că și după ce mașinile demarează în trombă, ele tot în trafic rămân, fără să ia în calcul că pot fi lovite de vreun șofer, fie grăbit, fie care nu le observă pur și simplu, situație în care m-am aflat și eu. Am probleme cardiace și am tras o sperietură zdravănă, cu toate că era de-a locului, n-am observat-o, deja se înnoptase. Vara e mai simplu, dar în perioada asta sunt un coșmar, poliția trebuie să le ridice, nu zic să le bage la zdup, știu ei mai bine ce să facă”.Legea, doar în teorieEste adevărat că cerșetoria este pedepsită cu amendă de până la 500 de lei, însă oamenii legii spun că acești bani nu sunt aproape niciodată achitați de cerșetorii surprinși la... muncă, fie că sunt copii sau adulți. Așa se face că ei continuă să-i șicaneze pe participanții la trafic, printre mașini, de ani și ani de zile. Din cauza pericolului pe care-l prezintă, șoferii atrag atenția că cerșetorii trebuie să dispară urgent măcar din cele mai periculoase intersecții.