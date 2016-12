Colțul constănțeanului supărat

Produs nu doar de mașini, ci și de zgomotul de la lucrările de construcții, stresul fonic deranjează din ce în ce mai multă lume.Ca să fim sinceri, de multe ori, acest subiect este taxat de comunitate ca fiind inerent. Totuși, când limita suportabilității este depășită, tachinările zilnice, conflictele dintre vecini sunt inevitabile: „Locuiesc la curte, iar vecinii din partea dreaptă a casei s-au tot schimbat. Care cum a venit nu i-a plăcut ce a găsit și, normal, a început să renoveze. Foarte bine, și mie îmi place să am sub ochi o casă îngrijită. Problema e că noii vecini vor să se mute până nu dă zăpada și dau mare zor să termine. Nu exagerez, se lucrează și la unu noaptea, e un zgomot infernal. El își cere mereu scuze și promite că n-o să se mai lucreze așa târziu, dar nimic nu se schimbă. Tot timpul mă cert cu muncitorii, că pe el nu-l vezi la ochi. Nu sunt siman-dicoasă, nici în vârstă, dar am nevoie să mă odihnesc, serviciul e destul de greu. Am stat ani de zile la bloc, știu cum e cu orele de liniște, dar n-am idee dacă legea asta e valabilă numai la bloc? Nu e destul că ne înnebunesc zgomotul de la mașini și toată nebunia asta din oraș?” (Mirela Agripinei).AlternativeDepinde numai de dumneavoastră, doamnă Agripinei, cum doriți să gestionați această situație și dacă agreați ideea să aduceți la cunoștința polițiștilor de proximitate excesele despre care ne-ați vorbit. Nu de alta, dar aceștia sunt singurii în măsură să acționeze pentru punerea la punct a proprietarilor care nu înțeleg că în toate există o limită. Și, mai ales, care nu acceptă că între orele de liniște de la bloc și cele de la casă nu este nicio diferență!Reguli impuse de UEÎn plus, este bine să mai știți că normele europene de mediu impun întocmirea unor hărți acustice și elaborarea unor planuri de măsuri pentru combaterea zgomotului, printre care limitarea vitezei, apariția de sensuri unice, stoparea claxonării, o reorganizare mai bună a circulației. Iar acolo unde nu există nicio șansă de îmbunătățire, se amplasează panouri speciale care absorb zgomotul. Dar despre felul cum este gestionat zgomotul la Constanța veți afla dintr-o ediție viitoare a ziarului nostru.