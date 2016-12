Colțul constănțeanului supărat

Citește ziarul nostru și aproape că nu mai suportă „supremația celor care păcălesc statul la orice nivel. Eu am rude la țară, care au sere de legume. Știu prea bine ce înseamnă să muncești aplecat de dimineața până seara pentru un ban cinstit. Doi veri de-ai mei au tarabă în piața Tomis III și stau acolo de dimineață până seara, unul dintre ei a terminat odată cu mine facultatea, dar și-a pierdut jobul și vinde în piață ca să-și țină familia. Am citit cu toții articolul din Cuget Liber referitor la haosul din această piață și mai vrem să facem unele completări, în speranța că se va practica un comerț civilizat doar în interiorul halei, nu și în afara acesteia, cum este acum” – ne-a spus Ana Radu.Nu se dorește ordineCititoarea noastră admite că gradul de infracționalitate crește pe zi ce trece într-un oraș pre-cum Constanța, iar numărul polițiștilor care trebuie să le facă față nu este unul corespunzător, dar nu are circumstanțe atenuante față de îngăduința cu care mulți agenți plătiți să facă ordine închid ochii la situații absolut flagrante: „Eu n-aș spune că poliția se face că lucrează, cum spun majoritatea. Părerea mea e că poliția se face că nu-i vede pe bișnițari. Nu poți să închizi ochii când, în afara pieței, se vând tot felul de lucruri, alimentare sau nealimentare, direct din portbagajul mașinii. Trec zilnic pe acolo, am mai văzut polițiști patrulând pe lângă acești… comercianți fără să-i întrebe de unde au marfa, se vând struguri, mere, pere, țigări, tot ce vrei”. Femeia este supărată și pentru că urmare încurajării bișniței, rudele sale, plătitoare corecte a taxelor către piață și către stat, au foarte mult de suferit: „E normal să se spună că e vorba de complicități la evaziune între bișnițarii din piață și poliție, primărie… Cum e posibil ca zi de zi, aceiași indivizi, le cunosc fețele, vând bine mersi telefoane mobile, țigări netimbrate etc., la prețuri de nimic? În plus, își fac și reclamă vocală!”.Atâta vreme cât poliția va continua să închidă ochii, cititoarea noastră recomandă administrației pieței să-și facă ordine în propria ogradă, pentru ca adevărații producători să nu mai resimtă frustrările actuale, considerând că le datorează din plin asta, căci trăiește din taxele lor.