Colțul constănțeanului supărat

Ca economistă cu o vechime în această funcție de peste 16 ani, Mariana Persanu știe foarte bine că în lumea modernă a afacerilor, concurența ar trebui să fie o reacție firească, iar munca în echipă să-i permită individului să-și păstreze personalitatea, altruismul, înțelegerea. Chiar și într-un climat concurențial acerb, cooperarea și altruismul ar trebui să ia locul egoismului, invidiei. Din păcate, în multe instituții și companii există „coechipieri” care nu-și dau seama că de succesele tuturor depinde succesul echipei din care fac parte și în loc să se întreacă în a se ajuta, fac totul pentru a dezbina: „Și în meseria noastră, lucrul în echipă este foarte important. Am lucrat la o firmă unde se făceau proiecte mari. Fostul șef, băiat tânăr, bine pregătit, ținea enorm la munca în echipă. Chiar el era un bun exemplu în organizarea pe echipe. Ne intrase pur și simplu în sânge să ne ajutăm unii pe alții, dacă unul își termina bucățica mai repede, îl ajuta pe celălalt, era un mod de lucru permanent. Cu toții ne-am dat seama că o colaborare sinceră și corectă face bine și atmosferei din birou, toată lumea era foarte relaxată, cu toate că erau zile când se muncea și până la 12 noaptea, nimeni nu părea încrâncenat”.Toate bune și frumoase! Și-atunci, de unde provine supărarea cititoarei noastre? Deși pare greu de crezut, după plecarea din țară a directorului economic, lucrurile s-au schimbat radical: „Mult mai în vârstă față de primul, actualul director economic (a predat econo-mie la o facultate) n-a văzut cu ochi buni colaborarea noastră, pe care a considerat-o excesivă. Pur și simplu dorea să vadă cât ne poate capul la fiecare, pentru ca în funcție de asta să ne promoveze, ne trata ca pe niște școlari... Plus că se vedea de la o poștă că avea multe frustrări acel șef. Atmosfera s-a stricat, au început să plece oamenii, am plecat și eu, știm meserie, nu asta e problema. Dacă din partea tinerilor aș înțelege unele exagerări, când este vorba despre o persoană trecută prin viață, care ar trebui să facă totul pentru a uni colectivul, nu pentru a-l dezbina, ce înțelegere să mai ai?”. Nu știe dacă sunt mulți care nu pun mare preț pe munca în echipă și atmosfera de la locul de muncă, însă cititoarea noastră consideră că, fără aceste… ingrediente, nu ar putea da niciodată randament, iar în munca sa, randamentul este primordial.