Colțul constănțeanului supărat

Referitor la repetarea dezastrului de la examenul de bacalaureat, Claudia Iani are o serie de dileme. Practic, nu înțelege mai deloc ce se întâmplă cu școala românească, spre deosebire de celelalte țări europene: „Unde, culmea culmilor, se învață mult mai puțin decât la noi, însă n-ai să auzi de atâtea probleme ca aici, e un cerc vicios. Ce nu merge? S-au făcut clase cu 14-28 de elevi, tot felul de manuale. Cu permisiunea dumneavoastră, eu cred că și de la diversitatea asta de manuale (toate editurile și fel de fel de afaceri) ni se trage parte din răul actual, din moment ce șansele de promovare ale copiilor sunt de la an la an mai mici”.Cititoarea noastră mai întreabă autoritățile cum se face că la examenul de admitere în licee nu este respins niciun elev? Și mai curios i se pare faptul că mulți elevi nimeresc la un profil de care nu sunt legați, din punct de vedere al propriilor capacități și aptitudini, în niciun fel. Nu vrea să facă procese de intenție nimănui, însă are suspiciuni că în toată degringolada asta, interesele financiare ale unora sunt prea mari, dovadă că problemele perpetuează. În plus, pentru că fiecare nou guvern schimbă vechile reguli, deși s-a făcut un pact național pe educație, copiii sunt constant derutați. Ca și propunere personală, le sugerează celor de la Putere ca, pentru nivelul de liceu, manualele să fie editate de aceeași editură „una serioasă, verificată”.