Colțul constănțeanului supărat

Tatăl său a cumpărat un teren în perimetrul Pieței Grivița, cu intenția de a ridica o casă pentru cei doi copii, demers care a stagnat din cauza crizei. Primul lucru pe care l-au făcut a fost să împrejmuiască locul cu un gard și să arunce toate gunoaiele găsite în momentul cumpărării. Numai că gardul a dispărut pur și simplu într-o noapte, iar locul respectiv a fost transformat în rampă de gunoi: „Chiar tata a prins țiganul când fura gardul, l-am prins furând și la noi în curte, am chemat poliția, a fost dus la secție, nu știu ce s-a întâmplat, că tot tata e cel amenințat. A fost și pe Ecaterina Varga, la primărie, la camera 4, să reclame, dar i-au zis că e obligația proprietarului, să întrețină curățenia. Chiar așa, tot noi trebuie s-o facem pe polițiștii?” – se întreabă o tânără, care nu a dorit să-și spună numele de teama consecințelor.„Răspunderea este a proprietarului!“Din păcate, din punct de vedere legal, așa este, nefiind vorba despre un teren proprietate publică, de la Corpul de Control al Primăriei municipiului Constanța ni s-a spus că obligația igienizării terenului aparține în totalitate proprietarului. Ceea ce înseamnă că, potrivit legii, el poate fi somat de inspectorii primăriei să se ocupe de salubrizarea proprietății sale și, mai mult, să asigure paza acesteia în situația în care lucrurile îi scapă de sub control.