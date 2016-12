Colțul constănțeanului supărat

Este femeie simplă, nu stăpânește noțiuni economice, iar relația dintre prețuri și cursul valutelor este o altă necunoscută pentru Cipriana Dobrotă: „ Am o grămadă de greutăți, dar nici de fraieră nu vreau să fiu luată, cum cred că se întâmplă la buticul din apropierea casei mele. Magazinul ăsta, așa mic cum este, rezistă de 20 de ani. Au mai fost și altele prin jur, dar cum s-au deschis, așa s-au închis… Zilele trecute, am intrat să cumpăr pâine și am găsit scandal mare în butic. O clientă bine îmbrăcată urla că la raft era un preț, iar vânzătoarea i-a bătut altceva pe bon. A explicat că a scumpit prețul că a crescut euro între timp, fiecare o ține pe-a ei. De aceea aș vrea să știu dacă vânzătoarea are voie să schimbe prețul cu de la ea putere când crește euro?”Stimată doamnă, este foarte bine că v-ați propus să fiți mai vigilentă în continuare, cu atât mai mult cu cât nu vă permiteți să risipiți banii. Cât privește întrebarea dumneavoastră, sub nicio formă, prețurile de la rafturi nu se modifică în timpul programului cu clienții. Comerciantul care face așa ceva poate răspunde în fața legii dacă, desigur, este reclamat la Oficiul pentru Protecția Consumatorului. Este adevărat că sunt vânzătoare instruite să se comporte în funcție de cum arată clientul, dar acesta n-ar trebui să constituie un motiv de intimidare pentru nimeni. Practicile înșelătoare, sancționate de lege. Reglementările privind protecția consumatorului sancționează atât practicile înșelătoare, cât și pe cele agresive ale comercianților în relația cu consumatorii. Asta obligă ca prețurile tuturor produselor să fie indicate clar și afișate la vedere. Cât privește modificarea prețurilor, aceasta este permisă numai după închiderea magazinului sau înainte de începerea programului de lucru. Dacă mai observați astfel de lucruri, pe baza bonului de casă, sesizați imediat Protecția Consumatorului Constanța (telefon 0241-550550).