mizeria noastra CONSTANTA

BRAVO !In sfirsit cineva imi exprima minia , dezolarea, curiozitatea, scirba fata de locuitorii acestui oras. Indiferent cine va fi desemnat,votat, primar, orasul nu poate inainta fara sa ne implicam in tot ce se intimpla in jurul nostru. batrinii fiind exclusi ; ei au doar o preocupare: cit mai mult ptr. mine.sau, DUPA MINE POTOPUL.