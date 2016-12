Colțul constănțeanului supărat

Oare și în acest an, istoria dezastrului de la examenul de bacalaureat din 2011 se va repeta? Este o întrebare la care cititoarea noastră, Magda Moroianu ar da, mai degrabă, un răspuns afirmativ. Ca o fostă slujitoare a catedrei românești („Am predat numai trei ani, mi-am dat seama că profesoratul nu-i de mine. Pur și simplu n-am suportat nici măcar ideea să fiu umilită de un elev sau altul… După Revoluție, fiecare a interpretat democrația cum i-a convenit, iar mulți elevi au crezut să sunt pe picior de egalitate sau chiar mai mult cu profesorii. M-am retras în 1996, am avut și regrete, dar pe parcurs s-au mai atenuat!”) a simțit nevoia să-și exprime supărarea față de unele probleme ale învățământului actual, de această dată pornind de la sesiunea specială a bacalaureatului olimpicilor, abia consumată, la care ar fi trebuit să participe doar olimpicii la disciplinele școlare. Cel mai tare a îndurerat-o faptul că sportivi „închipuiți, dar cu spate, și-au permis să se infiltreze în rândul sportivilor olimpici adevărați. Pe deasupra, au mai și picat, s-au făcut de două ori de râs!”În cele mai multe cazuri, noțiunea de fair-play este alăturată sportivilor, indiferent dacă aceștia sunt antrenați în competiții individuale sau pe echipe. Situație care, din punctul de vedere al fostei profesoare, vine în contradicție cel puțin cu acest episod (dar sunt și multe altele, în ziua de azi), în care interesul, fie financiar sau de altă natură, a început să muște serios din temelia fair-play-ului.Adevărul iese la ivealăReamintim cititorilor noștri că din cei 877 de liceeni ce au participat recent la sesiunea specială de bacalaureat, doar 47 sunt olimpici la discipline școlare. De asemenea, sub 100 sunt sportivi care fac parte din centrele olimpice pentru juniori, potrivit datelor Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), care a cerut demararea unei anchete pentru a stabili cum au ajuns la Bac-ul olimpicilor restul de 740 de sportivi.