Colțul constănțeanului supărat

La întoarcerea în Constanța, după ce a muncit vreme de câțiva ani în Italia, Veronica Ichim a făcut eforturi supraomenești pentru a contabiliza schimbările benefice din orașul nostru, de care efectiv i-a fost foarte dor: „Cu regret și durere o spun, n-am observat vreo schimbare importantă. În schimb, se vede și de la o poștă ce au făcut oamenii cu bani din orașul ăsta, cum au ras fără milă atâtea spații verzi, au făcut blocuri turn sub geamurile oamenilor, așa ceva n-ai să vezi în Italia, atâta lipsă de respect față de cetă-țean. Cu toate că nu eram de-a lor, nu m-am simțit niciodată nerespectată. Mi-am văzut de muncă și nu m-a arătat nimeni cu degetul. Acolo, dacă mun-cești patru-cinci luni, îți permiți să trăiești restul anului chiar dacă n-ai un venit lunar. E altă lume. Și acolo e criză, dar nu știu cum se face, că nu e așa dură ca la noi“.Educația, adevăratul punct slabDin punctul ei de vedere, cele mai multe „rele“ ni se trag de la carențele de educație, ce răzbat permanent în relațiile interumane. Ca și când nu ar fi suficient că avem de suferit din cauza crizei economice, nu ratăm nicio ocazie din a ne șicana reciproc: „După mintea mea, dacă e să apreciez ceva la italieni, este respectul pe care îl au unii pentru alții. Altfel suporți o problemă, un necaz, dacă cei din jur te sprijină și te respectă, îi simți aproape. Și ei au probleme, dar au în sânge respectul, nu contează dacă ești un om simplu sau altceva. Uitați-vă la mine, abia m-a stropit din cap până în picioare un șofer șmecher, care în loc să-și ceară scuze, a făcut spume la gură acuzându-mă tot pe mine că nu m-am ferit. Mi-a stricat toată ziua, mi-a crescut tensiunea, nu e bine… Despre politică… ce schimbare mai e și asta în care se tot rotesc între ele aceleași fețe? Greu de schimbat ceva la noi!“.Un alt coșmar este și faptul că, pe lângă numărul în creștere al câinilor fără stăpân, în Km 4-5 s-au înmulțit și pisicile: „Păcat de bietele animale, agitate din cauza foamei, bătute de oameni răi… Nerezolvată am lăsat problema asta, nerezolvată am găsit-o! De oameni n-ai grijă, de animale n-ai grijă, ce autorități mai sunt și astea?“