Stimata doamna Liliana Manole

Aveti perfecta dreptate.Nimeni nu are dreptul sa puna stapanire pe spatiul public.Unii au pus stapanire pe asfalt,altii au inventat indicatoare de circulatie(am un exemplu) iar altii au pus stapanie pe trotuare sau pe spatiul verde.Dar,ca mai exista si un "dar", observatia dumneavoastra este corecta intr-o lume civilizata si intr-un oras care are un primar atent si gospodar.Si eu m-am gandit sa desfiintez un gard din fata blocului,DAR am gasit ca este mai bine sa-l las asa cum este.Gardul este ridicat de niste vecini "intreprinzatori".Gardul arata urat,este facut din tot felul de sarme ruginite,olite, ceaune,umerase,gratii vechi si termopane scoase la pensie.Va spuneam ca exista si un DAR.In spatiul astfel ingradit am avut "tupeul" sa plantez niste trandafiri si multe flori.Daca scot gardul,spatiul ramas liber ar fi invadat de caini fara stapan,de rahati de caine si de resturi de mancare aruncate de la balcon.Degeaba sesizam primaria daca unii nu au invatat sa traiasca civilizat la bloc. In cazul meu eu am de ales intre doua rele:un gard mizerabil sau un maidan cu gunoaie.Daca ma intrebati,personal eu as alege un alt primar.