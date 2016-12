Colțul constănțeanului supărat

De ce s-au adresat ziarului nostru? Pentru că au un „of”, pe care, deși l-au făcut cunoscut, în urmă cu câteva luni de zile, și primăriei, și deputaților constănțeni, nimeni nu a fost impresionat: „Degeaba se spune că pensionarii sunt la inima primarului Constanței! Sau, cel puțin, nu toți! Noi suntem un grup de pensionari, locuim în zona centrală, ne întâlnim în parcul din vecinătatea primăriei, unde petrecem câteva ore bune depănând amintiri și comentând evenimentele care au loc în țară, dar mai ales în zona noastră. N-am cerut pachete alimentare, n-am cerut alte minuni. Noi am semnalat doar faptul că în această zonă a orașului nu există niciun club permanent al nostru, unde să ne putem adăposti pe timp nefavorabil. Drept urmare, am considerat că este dreptul nostru să solicităm acest lucru, doar am muncit ani de zile pentru acest oraș”. Cu toate că i-au transmis personal primarului Constanței, printr-o scrisoare semnată de întregul grup, rugămintea de a se amenaja un club în această zonă a orașului, n-au primit nici măcar un răspuns, darămite să se mai și rezolve problema: „Puteau măcar să ne trimită un răspuns de com-plezență, în semn de minim res-pect. Nu mai vorbim că legea obligă ca la orice solicitare să se acorde o explicație, oricare ar fi aceasta”.Sugestii clareMai mult decât atât, semnatarii scrisorii au sugerat și locațiile care s-ar preta unei asemenea amenajări, locații situate pe b-dul Ferdinand, la numerele 17, 39 și 49, acum niște încăperi părăsite, care oferă o imagine jalnică trecătorilor. Speră ca măcar de dragul câștigării unui nou mandat, primarul să țină cont, fie și pe ultima sută de metri, de rugămintea lor. Dacă s-ar întâmpla așa, sentimentul că pensionarii orașului sunt tratați cu măsuri diferite, dacă nu ar dispărea, măcar s-ar mai atenua. Mai mult decât atât, dacă într-una din locațiile propuse, de care se pare că nu se mai îngrijește nimeni, s-ar amenaja un asemenea loc de întâlnire al pensionarilor, nici turiștii nu ar mai avea sentimentul că într-un oraș de talia Constanței, edililor nu le pasă că fațadele multor clădiri sunt lăsate în degradare, deși există o lege care penalizează această nepăsare.