NU mortii

Nu , nu sunt de acord , pedeapsa cu moartea nu va diminua cazurile de crima sau alte atacuri la persoana , talharie sau mutilari , este in firea omului aceasta trasatura animalica , doar inteligenta [ daca o are ] il diferentiaza . Ar trebui pedepse mult mai mari si eliminarea dreptului la recurs . Sunt multe cazuri de condamnati in instanta si eliberati apoi la acest recurs , de parca ar fi facut alte fapte . Nici in SUA , unde exista pedeapsa cu moartea si pedepse de zeci - sute de ani nu a fost eradicata aceasta stare de manifestare animalica , motive : droguri , saracie , alcolism . proxenetism si toate sub dominatia BANULUI !