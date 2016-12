Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Vineri, 09 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Din decembrie 2011, locuiesc într-un apartament cumpărat de la un frate al soției. Omul avea o afacere, avea bani și niciodată nu i-a păsat cât plătea întreținerea. Paradoxul e că avea apometre, dar niciodată nu apuca să le dea indexul, așa că plătea la paușal. După ce m-am mutat în acest apartament, administratorul a continuat să mă taxeze și pe mine la paușal. Ca să scap de beleaua asta, am vorbit cu el și a rămas să înlocuiesc apometrele cu altele noi. În ianuarie 2012, am dat indexul, dar nu mi s-a luat în considerare pe motiv că nu am permis unei doamne din comitetul executiv să intre la mine în casă și să verifice apometrele. Ce să vezi la niște apometre noi-nouțe, sigilate? Eu am dat indexul și pe baza lui trebuia să mă taxeze. Dar n-ai să vezi așa ceva, ei tot la paușal mă taxează. Sunt foarte supărat că am cheltuit degeaba pe apometre și m-am gândit că mă puteți ajuta” (Silviu Bulgaru).Regulamentul intern, esențialÎntrucât discuții pe tema contorizării consumului de apă apar în ma-joritatea asociațiilor, Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, folosește și această ocazie pentru a recomanda conducerilor asocia-țiilor să adopte un regulament intern, pe care apoi să-l semneze toți cei care au apometre. Neapărat, în regulament să se menționeze în termeni clari că în caz de nerespectare a clauzelor stabilite de comun acord sau de fraudă, acelui proprie-tar nu i se vor mai lua în considerare apometrele niciodată cât va locui în acel bloc.Pe de altă parte, atunci când apare un proprietar nou într-un bloc, președintele ar trebui să-i facă un instructaj privind obligațiile și drepturile pe care le are ca membru al asociației de locatari. Dacă efortul este prea mare, ar putea să-i înmâneze copii de pe documentele de bază, din care să afle și singur că un comitet executiv, nu numai că are dreptul, dar este și obligat să verifice nu doar apometrele, ci și instalațiile comune, să depisteze cauzele și să ia măsurile necesare pentru soluționarea problemelor semnalate de locatari.