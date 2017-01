Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Miercuri, 08 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Tensiunile de pe scena politică din România, reflectate de anumite posturi TV îi determină pe cei care caută în mijloacele mass-media, nu doar informație, ci și momente de relaxare, să opteze pentru emisiunile radio. Și radioul are o grilă informativă bogată, motiv pentru care cititoarea noastră, Constantina Chebac, îl preferă televiziunii. Fidelă multor emisiuni realmente interesante, are totuși o mare dezamăgire, pe care, deși susține că a adus-o la cunoștința șefilor Radiodifuziunii Române, problema a fost bagatelizată: „Iubesc radioul, l-am iubit dintotdeauna. Dacă ești interesat de anumite emisiuni, ajungi, la un moment dat, să capeți o dependență de acestea. Ceea ce nu înțeleg și, mai mult decât atât, mă nemulțumește profund este că, mai cu seamă în ultimul timp, emisiunile informative, dar și cele interactive, nu sunt scutite de un fond muzical pe parcursul derulării. Este extrem de deranjant acest lucru, și nu doar pentru mine. E un fel de cerc vicios, probabil că realizatorii emisiunii își dau seama că fondul le alterează emisiile, dar cu toate astea nu renunță la artificiu. Altfel, nu se explică de ce în cadrul emisiunilor interactive, auditorilor care sună la telefon sau sunt contactați li se cere să închidă radioul, pe motiv că nu se aude bine în studio. Pe bună dreptate! Atunci, ei de ce nu renunță la acest fond muzical atunci când se vorbește, pentru că ne deranjează!”Vor să ne binedispunăCititoarea noastră a trimis în scris această rugăminte către un post de radio, iar explicația primită în direct, chiar de la un crainic, a contrariat-o și mai tare: „Cică vor să ne binedispună! Mi se pare neloial față de auditorul radio să nu i se respecte această dorință. Omul vrea să fie atent la ceea ce se spune pe post și nu are această posibilitate”.Revenind la programele informative ale diferitelor posturi de televiziune, consideră că acestea ar trebui să fie mai echilibrate, astfel încât să nu mai agite atât de tare spiritele deja încinse ale românilor din toate eșaloanele sociale.