Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Vineri, 03 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Buletinele meteo și autoritățile avertizează că ne așteaptă câteva zile cu ninsori abundente. Vești precum acelea că Ministerul de Interne a convocat Consiliul Național pentru Situații de Urgență, iar autoritățile se gândesc la cele mai eficiente măsuri pentru a face față situației critice i-au pus în alertă de gradul zero pe mulți constănțeni, care, în disperarea că li s-ar putea goli cămările, au dat iama în marile magazine și nu numai.Disperarea cu care oamenii goleau rafturile unui hipermarket încă de la primele ore ale zilei (n.n. 2 februarie a.c.) i-au lăsat un puternic gust amar cititoarei noastre, Maria Marin, cu atât mai mult cu cât multă lume se plânge încontinuu de sărăcie: „Dacă ești sărac, n-ai bani în portofel, nu dai iama în magazine și nu pui atât de abitir umărul la golirea rafturilor. Dar asta e altă poveste… Acum vreau să vă spun de ce sunt atât de supărată: în dreptul raionului de lactate, o femeie până în patruzeci de ani a pus în coș opt găletușe de un kilogram fiecare cu iaurt. Mă rog… problema ei… Numai că, deși o tânără a implorat-o să-i dea și ei două găletușe că are mama bolnavă, s-a făcut că nu aude. Uităm să fim oameni când vine vorba de mâncare? Nici dacă ar fi foamete sau război n-aș avea înțelegere față de aseme-nea oameni. Sunt lamentabili”.Episoade la indigoCu riscul de a-i supăra pe unii, cititoarea noastră s-a simțit obligată să mai spună că nu este pentru prima dată când asistă la scene de acest fel, ba dimpotrivă. Îi sunt la fel de vii în memorie scenele în care, mii de oamenii s-au îngrămădit la marile magazine să-și facă aprovizionarea înainte de ultima creștere a TVA. De asemenea, scene la indigo se pot vedea aproape săptămânal, cu ocazia a tot felul de oferte: „Oare este român care să nu știe de bătaia pe tigăi? Sincer, îmi este rușine când văd scene de felul ăsta, le preiau și televiziunile străine, ne fac de râs…”.O altă scenă care a pus-o pe gânduri a fost coada imensă din fața unei măsuțe de prezentare a unor mezeluri produse în țară, tot în acel hipermarket. Cu toate că fiecare… pofticios avea în dreptul lui un coș doldora cu alimente, continua să stea la coadă, încurcând circulația prin magazin: „Întâmplător, am întâlnit și o cunoștință care se forța să-mi facă și mie loc, pe motiv că ar fi păcat să nu gust și eu ceva ce se dă gratis!”.