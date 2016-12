Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Vineri, 27 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Este pensionar militar de la vârsta de 40 de ani. Asta, pentru că, în 2003, a fost nevoit să părăsească armata, „După studii și mai mulți ani de ofițerie, din cauză că unitatea din Constanța s-a desființat. Am făcut alte studii în civil. În prezent muncesc la privat, dar pentru mine disciplina și răbdarea au rămas două defecte de care nu mă pot nicicum debarasa. Dacă ai avut cât de cât contact cu viața militară, nu ai voie să-ți pierzi cumpătul. Sau măcar nu așa de tare cum s-a întâmplat la recentul episod în care un tânăr în haină militară și-a propus să rupă gura târgului la mitingul din Piața Universității. Părerea mea este că acest om nu-și are locul în armată. E tânăr, e clar că n-are stofă de militar, îi recomand să se reprofileze cât mai poate…”, este de părere Alexandru Ion, care acceptă că există oameni care au toate motivele din lume să se manifeste împotriva Puterii.Totuși, de ce n-ar trebui să demonstrăm?Referitor la sutele de manifestanți din Piața Universității care au chemat poporul la solidaritate, citi-torul nostru subscrie că îndemnul acestora nu prea a fost luat în seamă din următoarele motive: „Am găsit pe un forum ceea ce vă rog din suflet să transcrieți în ziar, pentru că mi se par chestii de prea mult bun simț, asupra cărora cu toții ar trebui să reflectăm și care arată clar de ce n-ar trebui să demonstrăm, cel puțin în aceste momente”.Iată câteva din motivele invocate în postarea respectivă: n-ar trebui să demonstrăm pentru că în acest an oricum sunt alegeri; pentru că supermarketurile sunt pline de mâncare, iar cozile la casele de marcat sunt interminabile; pentru că avem posibilitatea reală de a munci în străinătate; pentru că Valea Prahovei e blocată în fiecare weekend; pentru că părinții și bunicii noștri își primesc salariile și pensiile la timp, așa cum sunt ele; pentru că s-au construit multe mall-uri în ultimii patru ani și toate sunt pline de oameni; pentru că nu avem unde să parcăm mașina din cauză că sunt o grămadă; pentru că vara drumul de la mare este super aglomerat; pentru că știu mulți oameni care doar muncind, fără alte șmecherii, își permit mașini de lux și, chiar dacă n-o ducem toți bine, nici în faliment nu suntem. Probabil, nu se cunoaște termenul de faliment…