Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Probabil că puțină lume s-ar fi așteptat ca prin protestele sociale din ultimele zile, oamenii să atragă atenția asupra unei chestiuni atât de profunde: calitatea clasei politice din România de azi și dintotdeauna. Diana Olaru consideră că interminabilele proteste din Piața Universității și din țară sunt alimentate de dezgustul majorității românilor nu neapărat față de cei aflați astăzi la putere, ci față de întreaga clasă politică.De la ce pornește acest dezgust? Tot de la calitatea lor: "Dacă erau oameni de calitate, nu s-ar fi mulțumit să tot promită, pentru ca apoi să ne sfideze din fotoliile lor superconfortabile și să ne aburească cu tot felul de motive, unul mai aberant decât altul. Toți spun că pot fi schimbați prin vot dacă nu performează. E adevărat, dar pentru asta, trebuie să treacă un ciclu electoral de patru ani. Cred că acest ciclu trebuie respectat, altfel ar fi un haos și mai mare. Alegeri din an în an sau chiar de două ori pe an ar fi o prostie fără margini!".Ipocrizia politicăCititoarea noastră recunoaște că l-a prețuit pe președintele Traian Băsescu pentru ambiția de a face reforme, peste "cadavrele" majorității politicienilor, dar și ale electoratului, știind foarte bine ce riscă. În calitate de prietenă a unui cunoscut polician din rândurile actualei opoziții, femeia a aflat de la acesta că măsurile de austeritate ar fi fost luate de orice politician responsabil: "L-am întrebat dacă are curajul s-o spună cu voce tare, ca să știe tot românul că nu măsurile de austeritate deranjează atât de tare actuala opoziție, ci ten-dința puterii de a se situa deasupra tuturor, crezând că prin măsurile luate, totuși, la timp, au potolit criza și n-am ajuns ca Grecia, mai nou Italia, Spania… Mi-a răspuns că niciun politician nu ar face asta, că toți sunt ipocriți". Or, exact aceasta este nuanța pe care au sesizat-o până și oamenii fără cultură politică, motiv pentru care îi stigmatizează pe toți politicienii de pe scena actuală.Nu cu îndulcirea tonului consideră Diana Olaru că pot oamenii politici, și de la putere, și de la Opoziție, să liniștească spiritele agitate. E nevoie ca ei să facă pasul înapoi și să recunoască, la unison, că în cei 20 de ani scurși de la Revoluție au cam spus ce aveau de spus, aducându-le aminte că nimeni nu este de neînlocuit…