Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Vineri, 13 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ca fostă fumătoare înrăită, Monica Alexe (37 ani) nu și-a propus să ne vorbească despre efectele nocive ale fumatului, ci doar să atragă atenția asupra altei fațete a aceleiași probleme: incendiile provocate de țigările lăsate aprinse, în care se pierd vieți omenești, nu numai la noi, ci peste tot în lume. Statisticile de-monstrează că majoritatea incendiilor de acest fel se declanșează în dormitor sau în camera de zi, acolo unde se întâmplă ca mucurile țigărilor să cadă pe covor, pe mobilă sau dacă sunt aruncate la coșul de gunoi: „Vă spun din proprie experiență, cel mai sigur este să se facă un pact în familie, iar dacă există fumători, să nu fumeze în casă, pentru că un muc de țigară poate provoca un incendiu chiar și după câteva ore, dacă nu a fost stins bine și îndepărtat de pe suprafețele inflamabile. Pe data de 23 decembrie 2011, n-o să uit în veci data asta, extrem de obosită fiind, am scăpat mucul de țigară în spațiul dintre pat și un scaun. Am adormit și numai Dumnezeu a vrut ca eu să simt mirosul de fum la timp, astfel încât incendiul să nu cuprindă toată casa. A ars, totuși, câte ceva, însă important este că nu s-a terminat mai rău. După cum, la fel de bine exista și riscul de a fi aterizat pe lumea cealaltă. Nu exagerez câtuși de puțin, dar riscurile fumatului privesc și astfel de nenorociri, pe care le pot provoca nu doar cei obosiți și neatenți, ci și bolnavii, bătrânii imobilizați sau cei care au ceva îmbibație de alcool în sânge“.De ce e supărată?Cititoarea noastră a insistat să atragă atenția asupra faptului că fumatul este responsabil nu doar pentru deteriorarea sănătății (atât la fumătorii activi, cât și la cei pasivi, inclusiv copiii și pruncii nenăscuți), ci și pentru pericolul crescut de dis-trugeri cauzate de incendiile pe care le pot provoca fumătorii care nu-și poartă de grijă. Dar cea mai mare supărare a sa este că din ce în ce mai mulți minori, unii de vârste extrem de mici, pufăie din țigări sau mucurile aruncate la întâmplare, ascunzându-se de ochii celor mari prin cele mai neașteptate locuri: „Pericolul este cu atât mai mare în aceste zile foarte friguroase. Am văzut doi copii, cred că nu aveau mai mult de opt ani, foarte bine îmbrăcați, de altfel, care fumau încercând să se adăpostească sub prelata unei mașini parcate în zona Tomis II. Când m-am luat de ei, au aruncat țigările și au dispărut!”.Știe că interesele comerciale sunt foarte mari și că, probabil, niciodată nu se va interzice comercializarea tutunului, dar sugerează părinților să verifice prin toate căile posibile dacă micuții lor au căzut deja în patima fumatului și să-i atenționeze serios și asupra acestui risc.